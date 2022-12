E' successo in un condominio alla periferia della città. Quattordici persone sono rimaste ferite

Dieci persone, tra cui cinque bambini, sono morte in un incendio avvenuto venerdì in un condominio fuori dalla città di Lione, in Francia. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. La prefettura della regione del Rodano, intanto, ha dichiarato che 14 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. Sono 170 i vigili del fuoco che sono stati mobilitati sulla scena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata