Le fiamme sono scoppiate in un palazzo di 7 piani a a Vaux-en-Velin

Almeno 10 persone, tra cui cinque bambini, sono morte nella notte a causa di un grave incendio a Vaux-en-Velin, nella metropoli di Lione, in Francia. L’incendio, secondo la prefettura di Auvergne-Rhône-Alpes, è scoppiato poco dopo le 3 del mattino in un edificio di 8 piani e ha mobilitato quasi 170 vigili del fuoco. Le fiamme, la cui origine è sconosciuta, sono state domate.

La prefettura della regione di Rhone, aggiunge che nell’incendio nell’appartamento sono inoltre rimaste ferite 14 persone, 4 delle quali in modo grave. Un reporter di Associated Press sul posto ha visto diversi camion dei vigili del fuoco e un perimetro di sicurezza allestito nell’area.

Il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, ha definito “uno shock” quanto avvenuto a Vaulx-en-Velin, uno dei sobborghi più poveri di Lione. Darmanin ha annunciato che si recherà sul posto nelle prossime ore e sarà accompagnato dal ministro per gli Alloggi Olivier Klein. Si tratta dell’incendio con più morti in Francia dal 2019, quando un rogo doloso in un quartiere ricco di Parigi provocò 10 morti e 32 feriti. Nell’incendio di stanotte sono rimaste ferite 14 persone, 4 delle quali in modo grave. Per spegnere l’incendio, poco dopo le 3 del mattino sono stati mobilitati circa 170 vigili del fuoco. Vaulx-en-Velin, cittadina di 43mila abitanti, è tra le aree più impoverite della regione di Rhone.

