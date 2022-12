Sono 57mila le soldatesse che si sono arruolate nell'esercito di Kiev. Distribuiti reggiseni, uniformi, medicinali, piastre antiproiettile e tanto altro

Un gruppo di volontarie locali chiamato ‘Zemliachky’ (in italiano ‘donne compatriote’) sta distribuendo beni essenziali per le 57mila donne ucraine che si sono arruolate nell’esercito di Kiev per combattere in guerra contro Mosca. Sono stati raccolti centinaia di stivali, uniformi, reggiseni, biancheria intima termica, medicinali, piastre antiproiettile, prodotti per l’igiene e tanto altro ancora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata