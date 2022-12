Il Cremlino parla di "terrorismo" di Kiev e avverte gli Usa: possibile coinvolgimento diretto con invio Patriot

Mosca accusa Kiev di terrorismo e avverte gli Usa: con i Patriot gli Stati Uniti saranno “direttamente coinvolti” nel conflitto. Nuova giornata di tensioni, dunque, sul conflitto in Ucraina. Intanto proseguono i bombardamenti: due morti a Kherson.

Mosca accusa l’Ucraina

Gli Stati Uniti non potranno sottrarsi alla responsabilità per le azioni terroristiche di Kiev, compreso il lancio di missili contro obiettivi russi. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta Tass. “Washington, divenuta praticamente parte del conflitto, non potrà sottrarsi al coinvolgimento nel terrore scatenato dal regime di Kyiv contro la popolazione civile della Russia e assolversi dalla responsabilità per la morte e la distruzione provocate dalle armi americane”, ha detto Zakharova.

La portavoce del ministero degli Esteri russo ha poi ricordato una serie di attacchi di sabotatori ucraini contro città e paesi russi, compreso un attacco missilistico contro la città di Klintsy nella regione di Bryansk il 13 dicembre. “Tali azioni del regime di Kiev sono condotte con l’approvazione degli Stati Uniti, che sono direttamente coinvolti nella guida dell’artiglieria e dei sistemi missilistici, forniscono alle forze armate ucraine informazioni satellitari”, ha detto Zakharova, come riporta Ria Novosti.

L’invio dei sistemi di difesa Patriot

Possibili consegne di sistemi di difesa missilistica Patriot da parte degli Stati Uniti a Kiev aumenteranno il rischio di un coinvolgimento diretto dell’esercito americano nel conflitto in Ucraina. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta Tass.

“Il 13 dicembre è stata annunciata l’intenzione degli Stati Uniti di fornire all’Ucraina una batteria di difesa antimissile Patriot. Molti esperti, compresi quelli all’estero, dubitano della saggezza di una simile mossa, che potrebbe portare a un’escalation del conflitto e aumentare il rischio di coinvolgimento diretto dell’esercito americano nelle ostilità”, ha detto Zakharova.

Due morti a Kherson

E’ di almeno due morti il bilancio dei nuovi attacchi delle truppe russe sul centro di Kherson. Lo ha riferito il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrainska Pravda. “Kherson. Il nemico ha colpito di nuovo il centro della città. A 100 metri dall’edificio delll’amministrazione regionale che è stato attaccato ieri. Ci sono informazioni su 2 persone morte. I soccorsi sono sul posto”, ha scritto Tymoshenko su Telegram.

