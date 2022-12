Secondo il Cremlino l'incidente "è chiuso". La polemica era per le frasi su ceceni e buriati

Si allentano le tensioni tra il Cremlino e il Vaticano. La Russia ha ricevuto una “dichiarazione ufficiale dal Vaticano” in cui si “scusa per le dichiarazioni di Papa Francesco contro ceceni e buriati“, questo incidente “è chiuso”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing, come riporta Tass. “La capacità di ammettere i propri errori sta diventando sempre meno comune nella moderna comunicazione internazionale. Questa situazione mostra che dietro gli appelli al dialogo del Vaticano c’è la capacità di condurre questo dialogo e di ascoltare gli interlocutori. Riteniamo che questo incidente sia stato risolto e non vediamo l’ora di continuare un’interazione costruttiva con il Vaticano”, ha aggiunto Zakharova. Sullo sfondo il conflitto in Ucraina.

“In queste ore, per via diplomatica, è pervenuto dal Vaticano un appello, che contiene una dichiarazione ufficiale del Segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, in relazione alla citata dichiarazione del pontefice”, ha detto ancora Zakharova, come riporta Tass. “Questa dichiarazione, in particolare, dice quanto segue: ‘La Segreteria di Stato del Vaticano si scusa con la parte russa. La Santa Sede ha profondo rispetto per tutti i popoli della Russia, la loro dignità, fede e cultura, così come per gli altri Paesi e popoli del mondo'”, ha aggiunto la portavoce del ministero degli Esteri russo.

