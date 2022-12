Un ragazzo venezuelano: "Ci hanno tolto la possibilità di ottenere i permessi per gli Stati Uniti"

L’Istituto Nazionale per l’Immigrazione messicana ha annunciato la chiusura del campo di migranti nella città di San Pedro Tapanatepec, nello stato meridionale di Oaxaca, in Messico. “Ci hanno tolto la possibilità di ottenere i permessi per gli Stati Uniti”, dice un migrante Venezuelano. “Hanno chiuso questo posto e molte famiglie oggi, come potete vedere, lo hanno dovuto abbandonare, quindi è ora di andarsene. Altre persone come me, che non hanno nemmeno i soldi per mangiare, non possono andare in carovana”. In questa parte del Paese decine di migliaia di migranti avevano ottenuto dei documenti di transito temporanei per raggiungere il confine con gli Stati Uniti, visto che il 21 dicembre scadrà il divieto di ingresso per i richiedenti asilo introdotto dall’amministrazione Trump nel 2020. C’è quindi confusione tra le persone che hanno ripreso il loro cammino verso il confine con gli Usa nella speranza di poterlo oltrepassare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata