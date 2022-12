Il presidente ucraino insignito del premio Sakharov dal Parlamento Ue

Zelensky ritiene necessaria la creazione di un tribunale speciale per giudicare i crimin commessi da Mosca durante il conflitto con l’Ucraina. “Gli occupanti stanno distruggendo le nostre infrastrutture vitali. “Il tribunale per i crimini di guerra commessi dai russi deve iniziare a funzionare. Chiedo a tutti voi di supportare questa iniziativa”, ha detto il presidente ucraino parlando alla plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo in occasione del Premio Sakharov.

“È essenziale che la Russia accetti la ‘nuova realtà’. Non ci sono territori ucraini rubati dalla Russia per sempre. C’è solo la perdita della reputazione da parte di un Paese mostruoso, sconfitte militari russe, esercito distrutto, sanzioni e disprezzo”. Così su twitter Mikhaylo Podolyak consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

It is essential for Russia (especially for Putin and Peskov) to accept “new reality”. There are no stolen 🇺🇦 territories within RF “forever”. There is only the loss of reputation as a monster-country, Russian military defeats, destroyed army, sanctions and disdain even from CSTO.

