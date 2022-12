Danneggiato l'edificio: non ci sarebbero vittime

Un attacco russo è stato lanciato questa mattina contro il centro di Kherson, in Ucraina. “Colpito l’edificio dell’Amministrazione militare regionale di Kherson, due piani sono stati danneggiati”. Lo riferisce il vice capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Kyrylo Timoshenko, via Telegram. “Secondo le prime informazioni non ci sono state vittime”, scrive Timoshenko.

