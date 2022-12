In via del Carmen la Doña Manolita Lottery Adminstration

Come ogni anno, una lunga fila di persone ha invaso via del Carmen, nella città di Madrid. Lì, al numero 22, c’è la lotteria della fortuna più tipica del Natale in Spagna: Doña Manolita Lottery Adminstration. L’amministrazione n. 67 di Madrid è già un’icona in Spagna: qui ogni giorno migliaia di persone si riuniscono per ottenere un numero per tentare la sorte con la lotteria di Natale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata