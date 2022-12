E' a emissioni zero: il sindaco Gualtieri ha illuminato l'abete, che sarà alimentato da pannelli solari e batterie al litio. C'è chi lo ha ribattezzato 'Fotovoltacchio'

L’8 dicembre a Roma accese le luci dell’albero di Natale di piazza Venezia. Quest’anno l’abete di 22 metri è a zero emissioni. Il sindaco della città Roberto Gualtieri ha acceso il Natale: per la prima volta l’abete sarà alimentato da pannelli solari e batterie al litio. Migliaia di residenti hanno partecipato alla cerimonia di accensione delle luci, unendosi al conto alla rovescia e scattando foto per dare il via alle festività natalizie nella capitale italiana. C’è chi lo ha ribattezzato ‘Fotovoltacchio’, dopo ‘Spelacchio’.

