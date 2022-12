625 a favore, un contrario e due astenuti

(LaPresse) Il Parlamento europeo, quasi all’unanimità maggioranza (625 a favore, un contrario e due astenuti), ha votato la decisione della Conferenza dei presidenti di revocare l’incarico di vicepresidente a Eva Kaili, coinvolta nell’inchiesta di corruzione con il Qatar. Ora l’Eurocamera dovrà votare un nuovo vicepresidente. La presidente del Parlamento Roberta Metsola ha detto che “non ci fermeremo ehttp://scandalo ue non lasceremo nulla di intentato. Non posso prevedere come finirà, ma quello che posso dire temo e questo è da un punto di vista generale dopo le nostre conclusioni iniziali, è che la storia non si fermerà qui”.

