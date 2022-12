Il presidente francese Macron presiede il vertice a cui partecipano 46 Paesi e 24 organizzazioni internazionali

Emmanuel Macron ha aperto martedì mattina la Conferenza di Parigi per l’Ucraina che prevede la creazione di un sistema di coordinamento degli aiuti internazionali per questo inverno. Le promesse di donazioni hanno superato 400 milioni di euro, ha annunciato l’ufficio del presidente francese, aggiungendo che il totale include 125 milioni di euro di aiuti promessi dalla Francia. All’incontro di Parigi partecipano 46 Paesi e 24 organizzazioni internazionali: una piattaforma web consentirà all’Ucraina di elencare le sue esigenze di aiuti civili e permetterà ai donatori di mostrare ciò che forniranno in risposta.

La Svezia è stata tra i primi Paesi presenti alla riunione a promettere maggiori aiuti. Il suo ministro del Commercio estero, Johan Forssell, ha annunciato un contributo di 55 milioni di euro per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di scuole, ospedali e infrastrutture energetiche. Con l’inverno alle porte, “dobbiamo fare tutto il possibile per contribuire a migliorare le condizioni dell’Ucraina e aiutarla a combattere gli invasori russi”, ha dichiarato. “Siamo qui per loro finché sarà necessario”, ha aggiunto.

Ad aprire la Conferenza martedì mattina nella capitale francese è stato il presidente Emmanuel Macron con le parole: “L’Ucraina non è sola”. Sono due le conferenze ospitate oggi dalla Francia, dedicate al paese invaso dalla Russia: una “internazionale, per rispondere alle esigenze di Kiev di superare l’inverno”, e “una seconda con aziende francesi impegnate nella ricostruzione del Paese“, ha precisato Macron.

Zelensky: “Servono 800 milioni aiuti per emergenza energia”

L’Ucraina ha bisogno “di almeno 800 milioni di euro di aiuti d’emergenza” per il settore energetico. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che è intervenuto in collegamento video alla Conferenza internazionale di Parigi aperta stamattina dal presidente francese Emmanuel Macron. “La maggior parte delle centrali è danneggiata dai bombardamenti” e “ogni giorno i nostri ingegneri devono scollegare milioni di ucraini dalla rete elettrica”, ha dichiarato Zelensky, precisando che 12 milioni di ucraini stanno affrontando blackout e che il Paese ha bisogno tanto di generatori elettrici con la stessa urgenza con cui ha bisogno di veicoli blindati e giubbotti antiproiettile per le sue truppe.

von der Leyen: “Sostegno per superare l’inverno”

“Ora l’Europa sta fornendo più sostegno per aiutare l’Ucraina a superare l’inverno”. Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta alla conferenza “Standing with the Ukrainian people” a Parigi. “L’Unione europea sta lavorando per aumentare la quantità di elettricità che possiamo scambiare tra l’Ucraina e la Moldavia e il resto d’Europa. Questo è vitale perché dobbiamo mantenere in funzione la rete ucraina nonostante le bombe russe”, ha affermato nel suo intervento. “Quindi, nel frattempo, abbiamo fornito 40 grandi generatori per garantire un’alimentazione elettrica ininterrotta a 30 ospedali. Questo si aggiunge ai circa 800 generatori che stiamo inviando in tutto il paese in questo momento. E sappiamo tutti che questo tipo di assistenza può letteralmente salvare vite e so che tutti voi farete il possibile nelle prossime settimane e mesi per fornire questo materiale”, ha precisato.

