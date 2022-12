Il ministro degli Esteri ucraino ne ha parlato in una intervista a un quotidiano tedesco

A seguito dei continui attacchi russi l’intera Ucraina potrebbe rimanere senza luce. Per il ministro degli Esteri ucraino, infatti, “l’ipotesi di un black out completo in Ucraina è “realistica”, ha detto Dmytro Kuleba in un’intervista al canale tedesco Ard. Tuttavia Kuleba non si aspetta che gli ucraini “lascino il Paese in massa” a causa del rigido inverno. Più probabilmente si dirigeranno verso le regioni rurali dove si ha “la possibilità di riscaldarsi con la legna”, ha aggiunto.

