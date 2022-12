Le parole dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue al suo arrivo al Consiglio Esteri a Bruxelles

Sull’inchiesta della corruzione dal Qatar che ha coinvolto il Parlamento europeo “le notizie sono molto preoccupanti“. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri. “A quanto pare non sono un giudice. C’è un processo in corso. Stiamo affrontando alcuni eventi, alcuni fatti che certamente mi preoccupano come ex presidente del parlamento europeo – ha aggiunto -. Certamente non c’è niente che riguarda il Servizio per l’azione esterna, né le delegazioni, non siamo coinvolti. C’è un’azione giudiziaria e di polizia. Dobbiamo seguire queste azioni. Siamo certamente molto preoccupati ma dobbiamo agire non solo in base ai fatti, ma in base alle prove comprovate, non posso andare oltre le dichiarazioni giudiziarie. Vi assicuro che capiate che sono accuse molto, molto gravi“.

