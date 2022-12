Caduti tra i 15 e i 30 centimetri, residenti invitati a non uscire di casa

Forti nevicate hanno colpito la Slovacchia. Auto bloccate e strade impraticabili hanno paralizzato il trasporto pubblico. La situazione peggiore nell’est del Paese, dove sono caduti tra i 15 e i 30 centimetri di neve, con 120 vigili del fuoco inviati sul posto. Anche diversi agenti di polizia sono stati impiegati per dirigere il traffico. I residenti sono stati invitati a non uscire di casa se non in caso di estrema necessit√†.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata