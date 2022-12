Una campagna a difesa degli animali: "Date a carne e latticini il cartellino rosso!"

Un’attivista dell’organizzazione PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) sui trampoli, vestita da arbitro, ha portato avanti una campagna a difesa degli animali nello storico Souq Waqif di Doha, invitando i tifosi presenti in Qatar per seguire Coppa del Mondo di calcio a diventare vegani. Teodora Zglimbea ha intonato slogan per suggerire alle persone di smettere di consumare carne e latticini, mentre reggeva striscioni in arabo e in inglese con la scritta “Date a carne e latticini il cartellino rosso!“. Secondo la PETA, ogni persona che diventa vegana salva quasi 200 animali all’anno e riduce drasticamente l’impronta di carbonio.

