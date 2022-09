Azione per sollecitare gli organizzatori della 'Settimana della Moda' ad eliminare le pelli esotiche dalle passerelle

In Piazza del Duomo a Milano, i sostenitori della PETA, vestiti con costumi da serpente e grondanti di “sangue” si sono appesi a una struttura con i loro corpi “tagliati” accanto a un banner che proclama: “Di’ NO alla crudeltà delle pelli esotiche: lascia vivere i serpenti”. L’azione precede l’inizio della Settimana della Moda di Milano e fa parte della campagna della PETA per sollecitare gli organizzatori del’evento ad eliminare le pelli esotiche dalle passerelle.

