Nel bombardamento effettuato dalle forze afgano-talebane su Chaman altre sedici persone sono rimaste ferite

Sette persone sono morte in seguito ad un bombardamento effettuato dalle forze afgano-talebane su Chaman, città di frontiera nel sud-ovest del Pakistan. Lo riferisce l’esercito pakistano, aggiungendo che nell’attacco altre sedici persone sono rimaste ferite. L’esercito pakistano ha definito l’attacco “non provocato e indiscriminato“, accusando le forze afgane di aver colpito la popolazione civile. Il Pakistan ha contattato le autorità di Kabul per sottolineare la gravità di quanto avvenuto al confine.

