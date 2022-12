Centinaia di persone si sono riunite alla base aerea di La Carlota, nella capitale Caracas

Mongolfiere in volo all’Expo Transporte Venezuela International 2022, con la partecipazione di centinaia di persone e aziende private provenienti da 15 Paesi. Si sono riunite alla base aerea di La Carlota, nella capitale Caracas, per salire a bordo delle mongolfiere. È stata l’occasione anche per lanciare un progetto chiamato “Venevuela” che mira a diventare un’attrazione turistica per i venezuelani. Il Venezuela ha in programma di produrre mongolfiere e dirigibili nel Paese, in alleanza con un’azienda messicana, come riferito dal ministro dei Trasporti, Ramón Velásquez.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata