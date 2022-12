L'eurodeputata arrestata per lo scandalo corruzione aveva definito il Paese "in prima linea per i diritti dei lavoratori"

Il discorso della vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili nella plenaria dello scorso 21 novembre a Bruxelles. Parlando della coppa del mondo di calcio, l’eurodeputata greca aveva detto che il Qatar è “in prima linea per i diritti dei lavoratori” e aggiunto che l’Europa non ha “il diritto morale per dare lezioni allo scopo di attirare facilmente l’attenzione dei media”. Kaili è stata arrestata venerdì 9 dicembre nell’ambito di un’inchiesta relativa a tangenti provenienti proprio dal Qatar

