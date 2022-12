Serhiy Marchenko: "Sostenere Kiev permette di proteggere la libertà e la democrazia di tutto il mondo civilizzato"

Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina. Paese che, nell’ultimo periodo, ha subìto pesanti danni alle infrastrutture, in particolare alle centrali elettriche e ai sistemi di comunicazione. Per il ministro dell’Economia ucraino, Serhiy Marchenko, sostenere finanziariamente Kiev “non è un’opera di beneficenza” ma permette di “proteggere la libertà e la democrazia di tutto il mondo civilizzato”. “Il prezzo che i Paesi sviluppati pagano per darci aiuto è molto basso. E’ solo lo 0,1% del loro Pil e non credo sia una somma enorme”, ha detto Marchenko in un videomessaggio da Kiev.

