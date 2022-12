Foto dall'archivio Ap, bombardamento in Ucraina

Secondo la Cnn, Kiev ha chiesto agli Usa munizioni a grappolo. Bombe su Nikopol tutta la notte

I russi hanno lanciato più di 1.000 missili e proiettili contro le strutture energetiche ucraine, a seguito delle quali il sistema energetico ha subito gravi danni. È quanto riferito dal presidente del consiglio di amministrazione dell’Npc Ukrenergo Volodymyr Kudrytsky, citato da Interfax Ucraina. “Abbiamo già subito massicci attacchi da parte dell’aggressore. Questi attacchi rappresentano il più grande colpo alla rete elettrica che l’umanità abbia mai visto. Più di 1.000 proiettili e missili sono stati lanciati contro impianti e linee elettriche, comprese le sottostazioni. Sfortunatamente, questi attacchi hanno causato gravi danni all’Ucraina e al nostro sistema”, ha affermato ndurante un convegno sulla stabilizzazione e la ripresa dell’Ucraina, organizzata dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers).

Bombardamenti su Nikopol tutta la notte

Bombardamenti russi nella regione di Dnepropetrovsk per tutta la notte, a Nikopol. É quanto riferisce su Telegram Nikolay Lukashuk, presidente del consiglio regionale di Dnepropetrovsk. “Ci sono state 13 ore di raid aerei a causa della minaccia di bombardamenti. 7 attacchi nemici durante la notte. Tale è stata la notte di oggi nella regione di Nikopol”, ha affermato. Lukashuk ha fatto sapere che i russi hanno colpito l’area con artiglieria pesante e MLRS, hanno fatto fuoco contro la stessa Nikopol, le comunità di Marganets e Chervonogrigorievsk.

Munizioni a grappolo: cosa è successo

Negli ultimi mesi, secondo quanto riporta la Cnn, funzionari e legislatori ucraini hanno sollecitato l’amministrazione Biden e i membri del Congresso americano a fornire alle forze armate ucraine testate con munizioni a grappolo, armi vietate da oltre 100 Paesi ma che la Russia continua a usare con effetti devastanti in Ucraina. La richiesta Ucraina per le munizioni a grappolo è stata descritta alla Cnn da diversi funzionari statunitensi e ucraini. Gli alti funzionari dell’amministrazione Biden, aggiunge quindi la Cnn, non hanno respinta la richiesta a titolo definitivo.

