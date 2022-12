L'US Geological Survey ha dichiarato che il vulcano è ancora in eruzione anche se ormai la portata del magma si è ridotta

Secondo gli scienziati delle Hawaii la lava del Mauna Loa, il più grande vulcano del mondo, non è più una minaccia per la popolazione. L’US Geological Survey ha dichiarato giovedì che il vulcano è ancora in eruzione anche se ormai la portata del magma si è ridotta.

