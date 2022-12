Il leader del Cremlino ha conferito loro le medaglie con la 'Stella d'Oro' per il servizio prestato

Il presidente russo Vladimir Putin ha omaggiato alcuni militari russi con il titolo di “Eroe della Russia”, conferendo loro le medaglie con la Stella d’Oro per il servizio prestato. Le presentazioni sono avvenute nel contesto dell’operazione militare speciale in corso in Ucraina. “Vorrei rivolgermi anche a coloro che sono in prima linea. Per me e per tutti i nostri compatrioti, ognuno di voi è un eroe. Voglio che sentiate il calore dei nostri cuori, il calore di questo sostegno veramente nazionale”, ha detto Putin nel suo discorso. Il leader del Cremlino ha affermato che solo circa 150.000 dei 300.000 uomini mobilitati sono stati finora dispiegati nelle zone di combattimento in Ucraina e il resto era ancora in fase di addestramento. Rispondendo alle speculazioni che il Cremlino potrebbe preparare un’altra mobilitazione, Putin ha detto che non c’è bisogno che il Paese lo faccia.

