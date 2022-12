Forti piogge notturne hanno inondato le strade, una donna è rimasta intrappolata dall'acqua nel seminterrato in cui viveva

Le forti piogge notturne hanno inondato la capitale portoghese Lisbona, sommergendo auto, strade e stazioni del trasporto pubblico e bloccando alcune linee della metropolitana. Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia nazionale di protezione civile, una donna di 55 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata dall’acqua nel seminterrato in cui viveva. Le intense precipitazioni e il maltempo hanno indotto le autorità a chiudere strade e gallerie cittadine in tutta la capitale del Portogallo. Tra le centinaia di incidenti segnalati, all’ospedale locale San Francisco Xavier ha ceduto parte del tetto e l’acqua ha allagato una zona dell’edificio. L’Agenzia di Protezione Civile ha invitato i cittadini a non uscire di casa. L’agenzia meteorologica portoghese IPMA ha posto tutti i distretti di Lisbona sotto allerta rossa, il più grave dei tre livelli, e prevede che la pioggia continuerà anche nei prossimi giorni.

