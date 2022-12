Camilla è stata raggiunta da un gruppo di bambini sostenuti da Helen and Douglas House e dalla Roald Dahl's Marvellous Children's Charity

Il Natale è iniziato a Clarence House mercoledì pomeriggio, quando la Regina consorte ha ospitato uno speciale evento di decorazione dell’albero per le festività natalizie. Camilla è stata raggiunta da un gruppo di bambini – sostenuti da Helen and Douglas House e dalla Roald Dahl’s Marvellous Children’s Charity – per aiutarla a decorare l’albero di Natale, situato nella biblioteca della residenza reale.

