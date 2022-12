Visita nel regno da parte del presidente cinese per consolidare i legami con una regione cruciale per le forniture energetiche

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il principe ereditario dell’Arabia Saudita durante una visita nel regno, consolidando i legami con una regione cruciale per le forniture energetiche del suo Paese, mentre si intensificano le sanzioni contro la Russia per la sua guerra contro l’Ucraina. Xi è arrivato al Palazzo Al Yamama di Riyadh ed è stato accolto dal principe ereditario Mohammed bin Salman, l’assertivo figlio di re Salman pronto a governare il regno ricco di petrolio nei prossimi decenni. Non è stato subito chiaro su cosa si siano concentrati i due nei loro colloqui, anche se Xi, in una rubrica pubblicata dal quotidiano Al Riyadh, ha affermato che “gli scambi tra la Cina e gli Stati arabi risalgono a più di 2.000 anni fa”. Ha inoltre sottolineato che i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, che comprendono Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, fungono da “serbatoio energetico per l’economia mondiale”.

