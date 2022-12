Un tribunale di Buenos Aires ha ritenuto l'ex presidente colpevole di frode in lavori pubblici

La vicepresidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner è stata giudicata colpevole di una frode da un miliardo di dollari e condannata a sei anni di reclusione, con interdizione a vita dai pubblici uffici. Un collegio di tre giudici di Buenos Aires ha ritenuto la leader peronista colpevole di frode per progetti di lavori pubblici durante la sua presidenza, ma ha respinto l’accusa di gestione di un’organizzazione criminale, per la quale la condanna avrebbe potuto essere di 12 anni di carcere. È la prima volta che un vicepresidente argentino viene condannato per un crimine mentre è in carica. La sentenza non è definitiva fino a quando i ricorsi non saranno decisi e il processo potrebbe richiedere anni. Nel frattempo Kirchner rimarrà immune dall’arresto, finché potrà continuare a farsi eleggere.

Parlando dopo il verdetto, Kirchner si è definita vittima di una “mafia giudiziaria”. I suoi sostenitori hanno promesso di paralizzare il Paese con uno sciopero nazionale. Hanno intasato il centro di Buenos Aires e hanno marciato verso l’edificio del tribunale federale, suonando tamburi e gridando mentre premevano contro le barriere della polizia.

La vicepresidente ha anche annunciato che non correrà alle elezioni presidenziali del 2023: “Non mi candiderò per nulla”, ha detto, secondo quanto riporta Clarin.

