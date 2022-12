Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo: "Ritiro dalla centrale Zaporizhzhia è fuori discussione"

Un drone ha attaccato un aeroporto nella regione russa di Kursk. Lo ha reso noto il governatore locale Roman Starovoit sul suo canale Telegram. “A seguito di un attacco di droni, un serbatoio di stoccaggio del petrolio ha preso fuoco nell’area dell’aeroporto di Kursk. Non ci sono state vittime. L’incendio è in fase di localizzazione. Tutti i servizi speciali stanno lavorando sul posto”, le sue parole.

Le esplosioni avvenute in due basi aeree russe “sono state probabilmente opera di Kiev“. Lo sostiene il think tank americano Isw sottolineando come l’Ucraina voglia dimostrare di avere la capacità di “colpire le retrovie russe e possibilmente interrompere la campagna di attacchi della Russia contro le infrastrutture ucraine”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una riunione operativa con i membri del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa per discutere di questioni “relative alla garanzia della sicurezza interna” dopo gli attacchi di droni ucraini contro aeroporti nelle regioni russe.

Quello effettuato nella notte contro un aeroporto nella regione russa di Kursk non sarebbe l’unico attacco portato avanti dai droni ucraini. Lo scrive Ukrainska Pravda che cita il canale di informazione indipendente russo su telegram Baza. Ad essere colpito sarebbe stato anche un impianto industriale situato nella regione di Bryansk, a 80 chilometri dal confine con l’Ucraina. I colpi sarebbero caduti “a pochi metri dai serbatoi di carburante”.

“Ritiro dalla centrale Zaporizhzhia è fuori discussione”

Il ritiro della Russia dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia o il trasferimento del controllo su di essa a qualche ‘parte terza’ “è fuori discussione”. Lo ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Zakharova ha aggiunto che sostenere che le parti siano vicine all’accordo, come fatto intuire dal direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi “è inopportuno“.

La Russia ha lanciato un attacco missilistico sui sobborghi di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto il governatore ucraino locale Oleksandr Starukh. “Infrastrutture critiche ed edifici residenziali sono stati colpiti. Non risultano esserci feriti”, ha spiegato.

Raid russo su regione Zaporizhzhia, danni alle infrastrutture

La Russia ha lanciato un attacco missilistico sui sobborghi di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto il governatore ucraino locale Oleksandr Starukh. Lo riporta il Guardian. “Infrastrutture critiche ed edifici residenziali sono stati colpiti. Non risultano esserci feriti“, ha spiegato.

L’esercito russo “non ha mai sparato un solo colpo, nemmeno di armi leggere”, dal territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia verso l’Ucraina da quando le truppe di Mosca ne hanno preso il controllo. A dirlo è Renat Karchaa, consigliere del direttore generale di Rosenergoatom in un’intervista a Rossiya 24. “Lo dico prendendomi la piena responsabilità delle mie parole”, ha sottolineato il funzionario.

Massicci raid russi su Kherson, consigliata evacuazione civili

Le truppe russe hanno bombardato in maniera massiccia la regione di Kherson, prendendo di mira abitazioni e infrastrutture “al fine di causare quanti più danni possibili e causare vittime tra la popolazione civile”. Lo riferisce la polizia locale citata da Ukrinform. Il consiglio per i civili “a causa dei continui bombardamenti” resta quello di evacuare.

“Le forze armate russe stanno effettuando massicci attacchi con armi di precisione a lungo raggio al sistema di comando e controllo militare, alle imprese del complesso militare-industriale, nonché alle relative strutture per schiacciare il potenziale militare dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo dell’esercito Sergei Shoigu in una teleconferenza con la leadership delle forze armate russe.

Cremlino: “Maggiore collaborazione con Paesi ‘no russofobici'”

La Russia rafforzerà la cooperazione con la Cina, l’India, i paesi del sud-est asiatico, il Medio Oriente, l’Iran e la Turchia. Lo ha detto Yuri Ushakov, assistente presidenziale per gli affari internazionali. Ushakov ha sottolineato che la Russia intende collaborare con i partner, “vale a dire quei paesi che apprezzano la loro sovranità e preferiscono la cooperazione a uno scontro insensato, paesi estranei alla russofobia e, in generale, a tutte le fobie”.

Kiev: “Riceveremo nuovi aiuti militari da Paesi occidentali”

Il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, si è detto convinto che l’Ucraina riceverà altri carri armati dalla Nato e anche aerei da combattimento. “Non sono solo negoziati politici, ma anche tecnologici e logistici. Ma rimango ottimista e credo che i carri armati dei Paesi della Nato appariranno sul campo di battaglia, non solo Leopard. Sono convinto che avremo carri armati e persino aerei da combattimento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata