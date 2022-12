I manifestanti hanno chiesto al presidente Xi Jinping di lasciare il potere, al suono di "Cina libera"

Circa 200 persone hanno protestato a due isolati dalla Casa Bianca, a Washington, in segno di sostegno alle manifestazioni in Cina che chiedono la fine dei rigidi controlli anti-Covid. I cittadini in Freedom Plaza hanno esibito cartelli con scritto “no alla dittatura, no alla censura” e hanno chiesto al presidente Xi Jinping di lasciare il potere. Hanno acceso candele e cantato “Cina libera” mentre alcuni hanno tenuto in mano fogli bianchi, simbolo dell’opposizione cinese alla censura dilagante del Partito.

