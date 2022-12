Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev, in Ucraina, Oleksiy Kuleba

Il 40% della popolazione della regione di Kiev rimane ancora senza elettricità. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev, in Ucraina, Oleksiy Kuleba, come riporta Unian. Kuleba ha aggiunto che nella regione sono stati dispiegati 278 cosiddetti ‘punti di invincibilità’, i rifugi che garantiscono anche riscaldamento, viveri e generi di prima necessità. Il numero, se necessario, sarà aumentato, ha detto ancora Kuleba. “La situazione più difficile si è verificata presso la centrale elettrica di Fastiv, le comunità territoriali di Kiev-Svyatoshinsky e Vasylkiv. Lì i lavori sono continuati per tutto il fine settimana. La gente è rimasta anche di notte per fornire elettricità alle case”, ha affermato Kuleba.

