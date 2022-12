La legge vieta la propaganda di "rapporti sessuali non tradizionali, il cambio di genere e la pedofilia"

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge anti ‘propaganda Lgbt’. Si tratta di una legge che vieta “la propaganda di rapporti sessuali non tradizionali, il cambio di genere e la pedofilia“. Lo riporta la Tass. Secondo quanto spiegato tale propaganda è ora completamente vietata nei social network, sui media, nel cinema e nella pubblicità. Ad esempio – argomenta ancora la Tass- un film che promuove relazioni o preferenze sessuali non tradizionali, pedofilia, cambio di genere, non potrà ricevere un certificato di distribuzione. Parallelamente, un’altra legge federale firmata da Putin, modifica il Codice degli illeciti amministrativi e introduce la responsabilità amministrativa per la promozione di rapporti sessuali non tradizionali nei confronti di persone di qualsiasi età.

