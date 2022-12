Il presidente francese ospite di Joe Biden alla Casa Bianca

Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è detto “commosso e onorato” dall’accoglienza riservatagli a Washington dal presidente Joe Biden e dallo staff della Casa Bianca. Durante il suo breve discorso alla cena di gala organizzata nella residenza presidenziale americana, Macron ha detto: “Sentiamo l’importanza di questo momento, significa molto per noi perché questa è la nostra storia, la nostra storia condivisa“. L’inquilino dell’Eliseo ha poi ribadito che i due Paesi continueranno a “lavorare insieme per il clima, per combattere la disuguaglianza, per società inclusive, per unificare le nostre nazioni fianco a fianco. lo faremo e prevarremo”.

