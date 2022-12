Gli investigatori stanno segnando il luogo del bombardamento, la data e l'ora su ogni pezzo

Frammenti di missili russi e altre munizioni sono conservati in un luogo segreto di Kharkiv per essere successivamente utilizzati come prove per gli esperti forensi e i tribunali internazionali. Alcuni dei missili hanno ancora dei contrassegni, grazie ai quali gli investigatori possono identificare da dove sono stati sparati e confrontare i dati con altri detriti missilistici. Gli investigatori stanno segnando il luogo del bombardamento, la data e l’ora su ogni pezzo.

