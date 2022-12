Così il ministro degli Esteri in un incontro con i giornalisti

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha accusato l’Occidente di essere coinvolto direttamente nel conflitto in Ucraina fornendo armi. “Non solo una guerra nucleare non dovrebbe essere scatenata – ha aggiunto -, ma qualsiasi guerra tra potenze nucleari è inaccettabile, anche se qualcuno decidesse di avviarla con mezzi convenzionali, il rischio che si trasformi in una guerra nucleare sarà enorme”, ha aggiunto Lavrov in un incontro con i giornalisti.

