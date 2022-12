Riaperti i centri commerciali nel distretto di Haizhu

Le autorià cinesi hanno parzialmente allentato le drastiche misure anti-Covid nel distretto di Haizhu, a Guangzhou. La megalopoli di 13 milioni di persone è il più grande di una serie di focolai di coronavirus ripresi in tutta la Cina all’inizio di ottobre. A Haizhu, l’area più colpita durante l’epidemia della città, il traffico e il trasporto pubblico sono ripresi in molte aree precedentemente bloccate. Riaperti anche centri commerciali e ristoranti. La maggior parte degli 1,8 milioni di persone del distretto sono stati confinati nelle loro case per quasi un mese.

