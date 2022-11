Un dipendente è rimasto leggermente ferito, avviato il protocollo antiterrorismo

Un dipendente dell’Ambasciata ucraina a Madrid è rimasto leggermente ferito in seguito all’esplosione di una bomba-carta nella delegazione diplomatica. L’esplosivo si trovava in una busta ricevuta dal lavoratore ferito.

‼️An explosion occurred at the Ukrainian embassy in Madrid

One of the employees was “lightly” injured and hospitalized, local police said. According to preliminary information, he opened an envelope containing an explosive device. pic.twitter.com/yLVr48VGke

