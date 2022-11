Il Paese aveva iniziato a eliminarlo gradualmente decenni fa

(LaPresse) – La centrale a carbone di Saint-Avold, nella Francia orientale, è di nuovo in funzione. La guerra tra Russia e Ucraina ha innescato una crisi energetica in tutta Europa, aprendo la strada al ritorno del carbone in molti Paesi. In Francia il ritorno al carbone è particolarmente sorprendente, perché il Paese ha iniziato a eliminarlo gradualmente decenni fa e fa, invece, molto affidamento sull’energia nucleare.

