È morto all’età di 96 anni l’ex presidente cinese Jiang Zemin. Lo rende noto la tv di Stato. Jiang fu considerato un leader di transizione, perchè riuscì a guidare la Cina fuori dall’isolamento mondiale, dopo la repressione del movimento democratico di Piazza Tienanmen nel 1989.

Fu leader durante l’ascesa della Cina come potenza economica globale e urbanizzata negli anni ’90 e supervisionò il ritorno delle colonie europee di Hong Kong e Macao al dominio cinese e l’ingresso di Pechino nell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001. Il governo di Jiang continuò la repressione del dissenso interno: incarcerò attivisti per i diritti umani e per la democrazia e mise al bando il movimento spirituale Falun Gong, considerato una minaccia al monopolio del potere del Partito Comunista.

