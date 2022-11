La first lady di Kiev: "L'esercito russo ha abusato sistematicamente e apertamente le donne durante la guerra"

La First Lady ucraina, Olena Zelenska, ha raccontato che l’esercito russo ha usato “sistematicamente e apertamente” la violenza sessuale come “arma” durante la guerra in corso in Ucraina. “È importante capire che i crimini a sfondo sessuale non riguardano solo la violenza o le minacce. In realtà, questo è un altro strumento che usano come arma”, ha dichiarato Zelenska durante la Conferenza internazionale per la prevenzione della violenza sessuale tenutasi a Londra. Secondo Zelenska, le forze dell’ordine ucraine hanno documentato più di 100 casi di violenza sessuale, ma potrebbero essere molti di più quelli taciuti.

