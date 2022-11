Le regolari interruzioni di corrente a Kiev sono un passo necessario per ripristinare il sistema elettrico andato in tilt a causa dei bombardamenti russi

Proseguono le regolari interruzioni di elettricità a Kiev imposte dall’azienda elettrica DTEK. Un passo necessario per bilanciare il sistema elettrico andato in tilt a causa dei bombardamenti russi ed evitare altri guasti nella capitale ucraina, garantendo al contempo l’elettricità agli ospedali e alle stazioni di pompaggio del calore. Solo il 42% dell’energia elettrica è disponibile per le utenze domestiche della capitale. Si cerca di fornire la luce a ciascun utente per 2-3 ore due volte al giorno. Per tutta risposta, Kiev ha creato centinaia di “Punti di Invincibilità” in tutto il Paese: si tratta di luoghi di raccolta in cui i residenti che devono affrontare le interruzioni di corrente possono recarsi per riscaldarsi, ricaricare i telefoni, mangiare e bere bevande calde ed essere intrattenuti con giochi o programmi televisivi.

