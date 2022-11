Il velivolo precipita e finisce su tralicci: salvate due persone rimaste sospese per ore

Incidente aereo in Maryland dove un piccolo velivolo si è schiantato contro i cavi dell’alta tensione nei pressi Gaithersburg, piccola cittadina di 70mila abitanti a 30 miglia da Washington. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per salvare le due persone a bordo sospese a 30 metri d’altezza su un traliccio. L’incidente ha anche causato diversi problemi all’intera zona con oltre 120mila persone rimaste senza corrente elettrica nella Contea di Montgomery.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata