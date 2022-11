Il velivolo stava viaggiando verso il dipartimento occidentale di Choco

Incidente aereo a Medellin dove un piccolo aereo si è schiantato lunedì in un quartiere centrale della città colombiana: morte le otto persone a bordo. Lo hanno detto le autorità aeroportuali. L’aereo si è schiantato dopo il decollo dall’aeroporto Olaya Herrera, hanno dichiarato funzionari dell’aviazione colombiana in una nota. Le vittime sono state identificate come sei passeggeri e due membri dell’equipaggio. Non è stato subito chiaro se sull’aereo ci fossero più di otto persone.

Il sindaco: “Guasto al motore dopo il decollo”

La causa esatta dell’incidente non è stata ancora determinata. Il sindaco di Medellin Daniel Quintero ha dichiarato che l’aereo ha subito “un guasto al motore” durante il decollo. “Sfortunatamente, il pilota non è stato in grado di mantenere l’aereo in volo e si è schiantato in questo quartiere”, ha detto Quintero. Sette case sono state distrutte e altri sei edifici danneggiati, ha detto. L’aereo stava viaggiando verso il dipartimento occidentale di Choco.

