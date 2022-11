L'operazione mira a immunizzare 1,2 milioni di bambini nella provincia di Aceh

(LaPresse) Al via in Indonesia la campagna di vaccinazione contro la polio per i bambini in età scolastica della provincia di Aceh, vicono alla città di Sigli. Il primo caso è stato riscontrato lo scorso 7 ottobre, poi sono stati altri tre i bambini risultati affetti al virus. Una situazione che ha spinto il governo locale a intervenire con una campagna di vaccinazione di massa, anche perché i tassi di immunizzazione sono al di sotto di quelli del resto del Paese. L’operazione mira a vaccinare circa 1.2 milioni di bambini.

