La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito della verifica della circolazione del virus della polio. La decisione consente di avere accesso a ulteriori risorse per fare fronte alla situazione, compreso la somministrazione di più dosi di vaccino alla popolazione. Le analisi eseguite dal Centers for Disease Control and Prevention hanno riscontrato la presenza del virus in cinque contee dello Stato: Nassau County, Rockland County, Orange County, Sullivan County, e New York City.

