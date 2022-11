Messaggio del presidente ucraino: "Il nostro Paese ha subito un genocidio"

“Gli ucraini hanno subito un genocidio. E oggi stiamo facendo tutto il possibile e l’impossibile per fermare la nuova politica genocida della Russia”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio. Zelensky ha spiegato che il nuovo programma “Grano dall’Ucraina” mira a “riaffermare che la fame non dovrebbe mai più essere usata come arma“. Zelensky ha sottolineato che il sostegno finanziario raccolto per il progetto di sicurezza alimentare ha già raggiunto i 150 milioni di dollari e “se non fosse per il cibo ucraino, se non fosse per la nostra leadership congiunta con i nostri partner, la stabilità sociale in regioni come il Nord Africa o il Medio Oriente non sarebbe stato mantenuto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata