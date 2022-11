Il presidente uscente consegna diplomi ai cadetti militari

Il presidente uscente brasiliano Jair Bolsonaro ha partecipato a una cerimonia di consegna dei diplomi per cadetti dell’esercito a Resende, nello Stato di Rio de Janeiro. È il primo evento pubblico a cui Bolsonaro prende parte dopo aver perso le elezioni contro Luiz Inácio Lula da Silva quasi un mese fa. Il presidente uscente ha onorato i cadetti dell’esercito appena laureati all’Accademia militare di Agulhas Negras, dove il presidente si è laureato nel 1977. Nonostante la sua partecipazione alla cerimonia, Bolsonaro non ha tenuto discorsi. Dopo aver perso le elezioni contro Lula il 30 ottobre, Bolsonaro ha pronunciato un breve discorso due giorni dopo e da allora non si è più mosso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata