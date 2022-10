Lo sconfitto non ha ricevuto i ministri: "Non c'è il clima per contestare la vittoria di Lula"

Ancora nessun commento da parte di Jair Bolsonaro dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali contro lo sfidante Luiz Ignacio Lula da Silva. Secondo quanto riportato dal quotidiano Folha de Sao Paulo l’aiutante del presidente Mauro Cesar Cid, ha avvertito i ministri del governo che hanno cercato di parlare con Bolsonaro che “era andato a dormire“.

Le luci del Palacio da Alvorada a Brasilia, spiega ancora il giornale, sono state spente alle 22.06. Alcuni alleati stretti di Bolsonaro hanno affermato che “non c’è il clima” per contestare la vittoria di Lula. Secondo i consiglieri presidenziali Bolsonaro, ha trascorso l’intero pomeriggio di ieri ad Alvorada con suo figlio Flavio, che è senatore ed è stato uno dei coordinatori della campagna elettorale.

