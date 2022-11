L'uscita si è svolta il giorno dopo che Biden ha regalato delle torte di zucca ai vigili del fuoco del Massachusetts per il giorno del Ringraziamento

(LaPresse) Joe Biden e la First lady Jill sono stati trovati a passeggio nel centro di Nantucket (Massachusetts) in occasione del Black Friday. Il presidente degli Stati Uniti e la moglie sono stati raggiunti dal figlio Hunter e dalla sua famiglia. L’uscita si è svolta il giorno dopo che Biden ha regalato delle torte di zucca ai vigili del fuoco del Massachusetts per il giorno del Ringraziamento.

