Zelensky presenta il programma 'Grain from Ukraine'

(LaPresse) Volodymyr Zelensky ha annunciato ‘Grain from Ukraine’, un programma che ha come obiettivo quello di portare cibo ai Paesi più poveri dell’Africa. Parlando a un vertice a cui hanno partecipato i leader di Belgio, Polonia, Ungheria e Lituania, il presidente ucraino ha affermato che il piano prevede “l’invio di almeno 60 navi ai Paesi a rischio carestia e siccità”. La volontà è di salvare almeno cinque milioni di persone dalla fame in Stati come Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Somalia, Yemen, Congo, Kenya e Nigeria. Una nave che trasporta 27mila tonnellate di grano è già partita per Addis Abeba.

